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Ученые объяснили, почему старение организма невозможно остановить
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    Ученые объяснили, почему старение организма невозможно остановить

    9:01  1 Ноября 2017
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    Ученые объяснили, почему старение организма невозможно остановить

    Тусон, 1 ноября. Исследователи выяснили, что путем замены старых клеток на новые достичь бессмертия невозможно, кроме того, это может привести к онкологическим заболеваниям.

    Математики из университета Аризоны в Тусоне (США) установили, что продлить молодость, заменяя старые клетки на новые, невозможно. Чтобы доказать это, ученые создали компьютерную модель, пишет «Свободная пресса».

    В результате выяснилось, что при удалении старых клеток из организма, новые клетки не имели друг с другом связи, как старые, и начинали бесконтрольно размножаться. Такой бесконтрольный рост числа клеток в итоге приводит к раку различных органов.

    Ранее другие американские ученые рассказали, как продлить жизнь человека.

    Автор: Юлия Кошкина
    #ученые #старение #открытия
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