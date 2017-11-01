Ученые объяснили, почему старение организма невозможно остановить

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Тусон, 1 ноября. Исследователи выяснили, что путем замены старых клеток на новые достичь бессмертия невозможно, кроме того, это может привести к онкологическим заболеваниям.

Математики из университета Аризоны в Тусоне (США) установили, что продлить молодость, заменяя старые клетки на новые, невозможно. Чтобы доказать это, ученые создали компьютерную модель, пишет «Свободная пресса».

В результате выяснилось, что при удалении старых клеток из организма, новые клетки не имели друг с другом связи, как старые, и начинали бесконтрольно размножаться. Такой бесконтрольный рост числа клеток в итоге приводит к раку различных органов.

Ранее другие американские ученые рассказали, как продлить жизнь человека.