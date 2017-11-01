Каталонские чиновники вернулись в Барселону без Пучдемона

В Избранное

Барселона, 1 ноября. Отправленные в отставку чиновники правительства Каталонии вернулись в Барселону после того как на несколько дней уехали в Брюссель. Отмечается, что среди прибывших не было руководителя каталонского правительства Карлеса Пучдемона.

В Барселону вернулись только бывший глава совета внутренних дел Каталонии Жоаким Форн и экс-советник по вопросам труда и социальным вопросам Долорс Басса, сообщает испанская газета El Pais. Отмечается, что Форна в аэропорту встретили сторонники единой Испании, скандировавшие лозунг «в тюрьму».

Напомним, ранее в ходе пресс-конференции в Брюсселе руководитель каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что представители правительства автономии отправилась в Бельгию, чтобы «в сердце Европы» привлечь внимание к каталонской проблеме и «рассказать о злоупотреблениях Мадрида».