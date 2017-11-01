Невероятную «планету-монстр» нашли ученые на орбите красного карлика 

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Лондон, 1 ноября. Ученые из Университета Варвика обнаружили невероятную «планету-монстр», которая по своим размерам всего в два раза меньше, чем светило — красный карлик, вокруг которого вращается эта планета. Расположенная на расстоянии в 600 световых лет от Солнца планета относится к классу «горячих Юпитеров» и с невероятной скоростью обращается вокруг своей звезды.

Год на обнаруженной учеными планете продолжается всего около 62 часов. Поверхность «планеты-монстра» разогрета до 530 градусов Цельсия, а расстояние между ней и красным карликом составляет лишь 3% от расстояния от Земли до Солнца, сообщает «Свободная пресса». Открытие столь крупного объекта на орбите маленькой звезды противоречит существующей теории формирования планетных систем.