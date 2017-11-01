Россия и Китай договорились о сотрудничестве в космосе

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Пекин, 1 ноября. «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали программу развития сотрудничества в области космической деятельности на 2018-2022 годы.

Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере ракето- и двигателестроения, зондирования Луны и Марса, а также исследования дальнего космоса и в других областях, передает ТАСС.

Соглашение подписано в рамках визита в Китай премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Ранее в ходе визита в Китай Дмитрий Медведев провел онлайн-конференцию с китайскими пользователями, в рамках которой сообщил, что визовый режим между Россией и КНР может быть упрощен в ближайшее время.

Кроме того, как рассказал Медведев, выступая на итоговой пресс-конференции российско-китайских переговоров, Россия и Китай обсуждают возможности национальных платежных систем, в том числе прорабатывается вопрос интеграции карты «Мир» с китайскими системами.