Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Абэ повторно избран на пост премьер-министра Японии
Политика
Россия и Китай договорились о сотрудничестве в космосе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Россия и Китай договорились о сотрудничестве в космосе

    8:52  1 Ноября 2017  /обновлено: 8:55  01 Ноября 2017
    30

    Россия и Китай договорились о сотрудничестве в космосе

    Пекин, 1 ноября. «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали программу развития сотрудничества в области космической деятельности на 2018-2022 годы.

    Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере ракето- и двигателестроения, зондирования Луны и Марса, а также исследования дальнего космоса и в других областях, передает ТАСС.

    Соглашение подписано в рамках визита в Китай премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

    Ранее в ходе визита в Китай Дмитрий Медведев провел онлайн-конференцию с китайскими пользователями, в рамках которой сообщил, что визовый режим между Россией и КНР может быть упрощен в ближайшее время.

    Кроме того, как рассказал Медведев, выступая на итоговой пресс-конференции российско-китайских переговоров, Россия и Китай обсуждают возможности национальных платежных систем, в том числе прорабатывается вопрос интеграции карты «Мир» с китайскими системами.

    Автор: Юлия Кошкина
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        6:41   1 Ноября 2017
        409
        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        4:34   1 Ноября 2017
        438
        В НАК сообщили о возможном подрыве газопровода в Крыму

        В НАК сообщили о возможном подрыве газопровода в Крыму

        3:40   1 Ноября 2017
        693
        Пентагон объяснил, с какой целью собирал биоматериал россиян

        Пентагон объяснил, с какой целью собирал биоматериал россиян

        1:28   1 Ноября 2017
        3392