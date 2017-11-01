Стало известно имя «Женщины года» по версии Billboard

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Лос-Анджелес, 1 ноября. Популярный журнал Billboard назвал имя обладательницы премии «Женщина года», которая по традиции присуждается каждый год.

Ей стала популярная певица и актриса Селена Гомес.

Торжественная церемония вручения премии пройдет зо ноября в Лос-Анджелесе во время ежегодного гала-ужина.

В прошлом году титул «Женщины года» получила певица Мадонна. В разное время премии удостаивались Леди Гага, Кэти Перри, Бейонсе, Тейлор Свифт, Ферджи.

Отметим, что в этом году три песни Селены Гомес попали в топ-10 чарта Billboard Hot 100. Пять ее альбомов также значились в топ-10 Billboard 200, две пластинки даже его возглавили.

Кроме того, в 2017 году Селена Гомес стала продюсером популярного сериала «13 причин почему» и занялась сразу несколькими благотворительными проектами.

В сентябре актрисе пересадили почку — донором стала актриса Франсия Райса.