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Общество
Стало известно имя «Женщины года» по версии Billboard
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    Стало известно имя «Женщины года» по версии Billboard

    9:02  1 Ноября 2017
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    Стало известно имя «Женщины года» по версии Billboard

    Лос-Анджелес, 1 ноября. Популярный журнал Billboard назвал имя обладательницы премии «Женщина года», которая по традиции присуждается каждый год.

    Ей стала популярная певица и актриса Селена Гомес.

    Торжественная церемония вручения премии пройдет зо ноября в Лос-Анджелесе во время ежегодного гала-ужина.

    В прошлом году титул «Женщины года» получила певица Мадонна. В разное время премии удостаивались Леди Гага, Кэти Перри, Бейонсе, Тейлор Свифт, Ферджи.

    Отметим, что в этом году три песни Селены Гомес попали в топ-10 чарта Billboard Hot 100. Пять ее альбомов также значились в топ-10 Billboard 200, две пластинки даже его возглавили.

    Кроме того, в 2017 году Селена Гомес стала продюсером популярного сериала «13 причин почему» и занялась сразу несколькими благотворительными проектами.

    В сентябре актрисе пересадили почку — донором стала актриса Франсия Райса.

    Автор: Дима Оленин
    #селена гомес #женщина года
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