Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Кампанию Собчак в соцсетях будет вести находящийся в розыске блогер Адагамов
Экономика
Производителей коньяка и шампанского проверят в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Производителей коньяка и шампанского проверят в России

    10:01  1 Ноября 2017
    64

    Производителей коньяка и шампанского проверят в России

    Москва, 1 ноября. Вице-премьер РФ Александр Хлопонин поручил провести масштабную проверку 49 производителей коньяка, которые игнорируют требования к качеству продукции. Росалкогольрегулирование в скором времени проведет проверку производителей и продавцов коньяка и игристых вин.

    По данным газеты «Известия», число поддельной продукции на российском рынке коньяка составляет 60%, а игристые напитки, состоящие из спирта, воды, красителей и углекислого газа, активно подделывают под шампанское.

    Сообщается, что фиксирование обоснованных цен на коньяк и винные напитки позволит решить создавшиеся проблемы.

    Производителей коньяка и шампанского проверят в России

    Согласно информации издания, проведенный анализ баланса сырья и доли производства продемонстрировал, что число фальшивого коньяка на рынке составляет порядка 60%.

    Ранее сообщалось, что правительство Петербурга в первом чтении ратифицировало введение ограничения на продажу спиртных напитков в дни последних звонков и футбольных матчей. 

    Автор: Дана Балан
    #алкоголь #рынок #шампанское #подделка #коньяк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        9:56   1 Ноября 2017
        613
        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        6:41   1 Ноября 2017
        1102
        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        4:34   1 Ноября 2017
        563
        В НАК сообщили о возможном подрыве газопровода в Крыму

        В НАК сообщили о возможном подрыве газопровода в Крыму

        3:40   1 Ноября 2017
        906