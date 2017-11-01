Производителей коньяка и шампанского проверят в России

В Избранное

Москва, 1 ноября. Вице-премьер РФ Александр Хлопонин поручил провести масштабную проверку 49 производителей коньяка, которые игнорируют требования к качеству продукции. Росалкогольрегулирование в скором времени проведет проверку производителей и продавцов коньяка и игристых вин.

По данным газеты «Известия», число поддельной продукции на российском рынке коньяка составляет 60%, а игристые напитки, состоящие из спирта, воды, красителей и углекислого газа, активно подделывают под шампанское.

Сообщается, что фиксирование обоснованных цен на коньяк и винные напитки позволит решить создавшиеся проблемы.

Согласно информации издания, проведенный анализ баланса сырья и доли производства продемонстрировал, что число фальшивого коньяка на рынке составляет порядка 60%.

Ранее сообщалось, что правительство Петербурга в первом чтении ратифицировало введение ограничения на продажу спиртных напитков в дни последних звонков и футбольных матчей.