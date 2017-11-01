Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Косачев: РФ готова помочь США в расследовании теракта в Нью-Йорке
Экономика
Россия и Китай обсуждают вопрос связывания карты «Мир» с китайскими системами
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Россия и Китай обсуждают вопрос связывания карты «Мир» с китайскими системами

    8:38  1 Ноября 2017
    30

    Россия и Китай обсуждают вопрос связывания карты «Мир» с китайскими системами

    Пекин, 1 ноября. Россия и Китай обсуждают возможности национальных платежных систем, в том числе прорабатывается вопрос связывания карты «Мир» с китайскими системами.

    Об этом рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на итоговой пресс-конференции российско-китайских переговоров.

    Он отметил, что стороны договариваются, чтобы использовать национальные валюты — рубль и юань — во взаимных расчетах. Стороны также видят возможности, которые создают национальные платежные системы.

    В частности, речь идет о китайской платежной системе Unionpay и российской системе на базе карты «Мир».  Медведев добавил, что сейчас эксперты решают вопрос, чтобы карта «Мир» была связана с китайскими платежными инструментами на базе так называемых ко-бэйджинговых карт.

    Это позволит использовать карты в расчетах как на территории России, так и на территории других стран.

    Россия и Китай обсуждают вопрос связывания карты «Мир» с китайскими системами

    Автор: Алия Садыкова
    #россия #китай #карта мир #платежная система
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        6:41   1 Ноября 2017
        423
        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        4:34   1 Ноября 2017
        448
        В НАК сообщили о возможном подрыве газопровода в Крыму

        В НАК сообщили о возможном подрыве газопровода в Крыму

        3:40   1 Ноября 2017
        706
        Пентагон объяснил, с какой целью собирал биоматериал россиян

        Пентагон объяснил, с какой целью собирал биоматериал россиян

        1:28   1 Ноября 2017
        3406