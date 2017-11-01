Россия и Китай обсуждают вопрос связывания карты «Мир» с китайскими системами

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Пекин, 1 ноября. Россия и Китай обсуждают возможности национальных платежных систем, в том числе прорабатывается вопрос связывания карты «Мир» с китайскими системами.

Об этом рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на итоговой пресс-конференции российско-китайских переговоров.

Он отметил, что стороны договариваются, чтобы использовать национальные валюты — рубль и юань — во взаимных расчетах. Стороны также видят возможности, которые создают национальные платежные системы.

В частности, речь идет о китайской платежной системе Unionpay и российской системе на базе карты «Мир». Медведев добавил, что сейчас эксперты решают вопрос, чтобы карта «Мир» была связана с китайскими платежными инструментами на базе так называемых ко-бэйджинговых карт.

Это позволит использовать карты в расчетах как на территории России, так и на территории других стран.