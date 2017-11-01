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Политика
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Политика
По примеру Путина: Глава Чувашии на 10% урезал зарплату себе и кабинету министров
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    По примеру Путина: Глава Чувашии на 10% урезал зарплату себе и кабинету министров

    8:39  1 Ноября 2017
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    По примеру Путина: Глава Чувашии на 10% урезал зарплату себе и кабинету министров

    Чебоксары, 1 ноября. В Чувашии со следующего года зарплаты Михаила Игнатьева, Ивана Моторина и членов кабинета министров станут ниже на 10%.

    Согласно указу, подписанному 31 октября, в 2018 году зарплаты главы республики Михаила Игнатьева, а также членов кабинета министров во главе с председателем  Иваном Моториным, станут ниже. Решение принято в целях оптимизации бюджета Чувашии, передает издание «Мой город».

    Напомним, ранее Владимир Путин подписал аналогичный указ и также на 10% урезал зарплату себе, Дмитрию Медведеву, Генпрокурору, главе СК, сотрудникам администрации президента, аппарату правительства, министрам и руководителям ведомств.

    Отметим, по итогам 2016 года Михаил Игнатьев заработал 3,7 млн рублей (на 260 тысяч рублей больше, чем в 2015 году). На втором месте оказался Иван Моторин, который заработал 3,4 млн рублей (+464 тысячи рублей), за ним идет Юрий Васильев с годовым доходом в 3,5 млн рублей (+386 тысяч рублей).

    Автор: Юлия Кошкина
    #путин #чувашия #чиновники #доходы
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