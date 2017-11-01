Эксперт объяснил, почему на Украине рано или поздно введут визовый режим с РФ

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Москва, 1 ноября. Член президиума Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько прокомментировал данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии совместно с «Левада-Центром», согласно которому 49 процентов граждан Украины выступили за закрытие границы с РФ и введение визового режима.

Эксперт напомнил, что инициатива ввести визовый режим с Российской Федерацией предлагалась украинскими политиками порядка 10 раз.

Он также отметил, что последний раз с такой идеей выступил спикер Верховной рады Андрей Парубий, сообщает «Свободная пресса».

Безпалько считает, что в какой-то момент Киев все-таки введет визовый режим с Россией.

«Поэтому я продолжаю придерживаться точки зрения, что многие идеи, которые сейчас высказываются на Украине, в том числе самые радикальные, рано или поздно, будут воплощены законодательно. Это же можно сказать о введении визового режима с Россией», — заявил специалист.

Кроме того, политолог полагает, что «шансы российской стороны повлиять на данные процессы на Украине равны минимуму».

Напомним, ранее стало известно, что почти половина украинцев выступает за введение визового режима с Россией.