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Политика
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Экономика
Медведев: Россия и Китай могут создать фонд для финансирования инноваций
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    Медведев: Россия и Китай могут создать фонд для финансирования инноваций

    8:26  1 Ноября 2017
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    Медведев: Россия и Китай могут создать фонд для финансирования инноваций

    Пекин, 1 ноября. Россия и Китай могут создать специальный фонд для финансирования инновационных исследований, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

    Отвечая на вопросы журналистов после российско-китайских переговоров, глава правительства РФ отметил, что страны проработают вопрос создания такого фонда.

    Медведев напомнил, что сейчас российские и китайские специалисты совместно реализуют несколько крупных проектов, включая трансграничные. Премьер добавил, что прорывным проектом станет Евразийский транспортный коридор между Китаем, Россией и странами Европейского союза.

    Также Медведев коснулся транспортных проектов, в частности, широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и разработки гражданского тяжелого вертолета.

    Также он подчеркнул, что товарооборот с Китаем за последние годы значительно вырос. 

    Медведев: Россия и Китай могут создать фонд для финансирования инноваций

    Автор: Алия Садыкова
    #россия #дмитрий медведев #китай #исследования #инновации
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