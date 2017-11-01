Медведев: Россия и Китай могут создать фонд для финансирования инноваций

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Пекин, 1 ноября. Россия и Китай могут создать специальный фонд для финансирования инновационных исследований, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Отвечая на вопросы журналистов после российско-китайских переговоров, глава правительства РФ отметил, что страны проработают вопрос создания такого фонда.

Медведев напомнил, что сейчас российские и китайские специалисты совместно реализуют несколько крупных проектов, включая трансграничные. Премьер добавил, что прорывным проектом станет Евразийский транспортный коридор между Китаем, Россией и странами Европейского союза.

Также Медведев коснулся транспортных проектов, в частности, широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и разработки гражданского тяжелого вертолета.

Также он подчеркнул, что товарооборот с Китаем за последние годы значительно вырос.