Медведев: Россия и Китай могут создать фонд для финансирования инноваций
Пекин, 1 ноября. Россия и Китай могут создать специальный фонд для финансирования инновационных исследований, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Отвечая на вопросы журналистов после российско-китайских переговоров, глава правительства РФ отметил, что страны проработают вопрос создания такого фонда.
Медведев напомнил, что сейчас российские и китайские специалисты совместно реализуют несколько крупных проектов, включая трансграничные. Премьер добавил, что прорывным проектом станет Евразийский транспортный коридор между Китаем, Россией и странами Европейского союза.
Также Медведев коснулся транспортных проектов, в частности, широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и разработки гражданского тяжелого вертолета.
Также он подчеркнул, что товарооборот с Китаем за последние годы значительно вырос.