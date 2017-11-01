Украина внесла на рассмотрение ООН «жесткий» вариант резолюции по Крыму

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Нью-Йорк, 1 ноября. Делегация Киева в ООН внесла на рассмотрение секретариата Генассамблеи дополненный проект резолюции по правам человека в Крыму.

Как сообщил пресс-секретарь постпредства Украины в ООН Олег Николенко в новом варианте резолюции Украина требует обязать Россию отменить запрет на действие организации «Меджлис1 крымскотатарского народа» (организация запрещена в России по решению Верховного суда) и предоставить жителям Крыма возможность получать образование на крымскотатарском и украинском языках. Кроме того, ООН просят обязать России обеспечить доступ в Крым для сотрудников международных организаций.

«Сейчас соавторами документа выступили 34 страны», — подчеркнул Николенко.

Отметим, накануне глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев выступит в ООН с «жестким проектом — резолюцией» по Крыму.

Сначала голосование по данной резолюции должно пройти в Третьем комитете Генассамблеи ООН. Это произойдет примерно в середине ноября. Если обновленный украинский проект резолюции по Крыму успешно пройдет Третий комитет, который занимается социальными, гуманитарными, и вопросами культуры, в декабре должно состояться всеобщее голосование в Генеральной ассамблее.

1 Организация запрещена на территории РФ.