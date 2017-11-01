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Казахстан надеется, что все договоренности на переговорах по Сирии в Астане будут выполнены
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    Казахстан надеется, что все договоренности на переговорах по Сирии в Астане будут выполнены

    8:00  1 Ноября 2017
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    Казахстан надеется, что все договоренности на переговорах по Сирии в Астане будут выполнены

    Астана, 1 ноября. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов выразил надежду, что все договоренности, достигнутые на переговорах по Сирии в Астане, будут выполнены.

    Как передает пресс- служба МИД республики, комментируя совместное заявление Ирана, России и Турции по итогам переговоров 30-31 октября, Абдрахманов подчеркнул, что каждый пункт повестки, которая обсуждалась в ходе седьмого раунда переговоров в Астане, «очень важен для всех сторон».

    В ходе переговоров стороны обсудили проблему заложников, задержанных, пропавших без вести лиц, гуманитарное разминирование и другие вопросы.

    Глава МИД добавил, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев всецело поддерживает «астанинский процесс» и рассчитывает на результативные переговоры в Женеве.

    Напомним, седьмая международная встреча высокого уровня по Сирии в Астане прошла 30-31 октября с участием делегаций стран-гарантов режима прекращения боевых действий в Сирии: Ирана, России и Турции, сирийского правительства и вооруженной оппозиции, представителей ООН, США и Иордании. США высоко оценили роль астанинских переговоров в урегулировании сирийского конфликта..

    Следующая встреча состоится во второй половине декабря 2017 года.

    Автор: Юлия Кошкина
    #сирия #переговоры #астана
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