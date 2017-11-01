Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Абэ повторно избран на пост премьер-министра Японии
Новороссия
Луганск заявил о семи обстрелах со стороны ВСУ в Донбассе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Луганск заявил о семи обстрелах со стороны ВСУ в Донбассе

    8:02  1 Ноября 2017
    59

    Луганск заявил о семи обстрелах со стороны ВСУ в Донбассе

    Луганск, 1 ноября. В течение минувших суток Народная милиция ЛНР зафиксировала семь случаев обстрелов своей территории со стороны ВСУ. Как сообщили в пресс-службе Народной милиции, под обстрелом оказались районы поселков Калиново, Калиновка, Фрунзе и Крутая Гора.

    В ходе обстрелов киевские силовики использовали минометы калибра 120 и 82 мм, а также крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и вооружение БМП. 

    «По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет», — отметили в пресс-службе Народной милиции.

    Луганск заявил о семи обстрелах со стороны ВСУ в Донбассе

    Напомним, в настоящее время находится на стадии обсуждения предложение Москвы о вводе в Донбасс миротворцев ООН, которые бы обеспечивали безопасность сотрудников СММ ОБСЕ — те часто оказываются не в состоянии зафиксировать факты обстрела из-за связанной с ними опасности.

    Как сообщало агентство Ura.ru, в ДНР и ЛНР встретили резкой критикой предложенный Киевом вариант плана ввода миротворцев, предполагавших их размещение на границе с Россией.

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        6:41   1 Ноября 2017
        409
        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        4:34   1 Ноября 2017
        438
        В НАК сообщили о возможном подрыве газопровода в Крыму

        В НАК сообщили о возможном подрыве газопровода в Крыму

        3:40   1 Ноября 2017
        693
        Пентагон объяснил, с какой целью собирал биоматериал россиян

        Пентагон объяснил, с какой целью собирал биоматериал россиян

        1:28   1 Ноября 2017
        3392