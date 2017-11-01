Луганск заявил о семи обстрелах со стороны ВСУ в Донбассе

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Луганск, 1 ноября. В течение минувших суток Народная милиция ЛНР зафиксировала семь случаев обстрелов своей территории со стороны ВСУ. Как сообщили в пресс-службе Народной милиции, под обстрелом оказались районы поселков Калиново, Калиновка, Фрунзе и Крутая Гора.

В ходе обстрелов киевские силовики использовали минометы калибра 120 и 82 мм, а также крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и вооружение БМП.

«По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет», — отметили в пресс-службе Народной милиции.

Напомним, в настоящее время находится на стадии обсуждения предложение Москвы о вводе в Донбасс миротворцев ООН, которые бы обеспечивали безопасность сотрудников СММ ОБСЕ — те часто оказываются не в состоянии зафиксировать факты обстрела из-за связанной с ними опасности.

Как сообщало агентство Ura.ru, в ДНР и ЛНР встретили резкой критикой предложенный Киевом вариант плана ввода миротворцев, предполагавших их размещение на границе с Россией.