Японское правительство подало в отставку в полном составе

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Токио, 1 ноября. В ходе специального заседания все члены кабинета министров Японии подали в отставку перед предстоящими выборами премьер-министра, которые будут пройдут сегодня. Наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра остается Синдзо Абэ, поскольку возглавляемая им партия доминирует в парламенте Японии.

По итогам прошедших 22 октября выборов возглавляемая действующим премьер-министром Либерально-демократическая партия Японии контролирует 284 места из 465 в палате представителей в парламенте Японии, отмечает телеканал «Подмосковье 360°».

В настоящее время в нижней палате парламента Японии уже началось голосование по избранию премьер-министра. В рамках японской системы власти премьер-министр избирается депутатами палаты представителей. Ранее Абэ заявил, что не намерен изменять состав своего кабинета министров после выборов.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что перестановки в правительстве — практически все члены которого остались прежними, однако поменяли позиции в кабмине — позволило резко поднять рейтинг общественного доверия.

Предполагается, что после избрания Абэ продолжит прежний внешнеполитический курс, предполагающий наращивание давления на КНДР и укреплении японских вооруженных сил.