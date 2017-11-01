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Политика
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Политика
Японское правительство подало в отставку в полном составе
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    Японское правительство подало в отставку в полном составе

    8:53  1 Ноября 2017
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    Японское правительство подало в отставку в полном составе

    Токио, 1 ноября. В ходе специального заседания все члены кабинета министров Японии подали в отставку перед предстоящими выборами премьер-министра, которые будут пройдут сегодня. Наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра остается Синдзо Абэ, поскольку возглавляемая им партия доминирует в парламенте Японии.

    По итогам прошедших 22 октября выборов возглавляемая действующим премьер-министром Либерально-демократическая партия Японии контролирует 284 места из 465 в палате представителей в парламенте Японии, отмечает телеканал «Подмосковье 360°».

    Японское правительство подало в отставку в полном составе

    В настоящее время в нижней палате парламента Японии уже началось голосование по избранию премьер-министра. В рамках японской системы власти премьер-министр избирается депутатами палаты представителей. Ранее Абэ заявил, что не намерен изменять состав своего кабинета министров после выборов.

    Ранее «Газета.ru» сообщала, что перестановки в правительстве — практически все члены которого остались прежними, однако поменяли позиции в кабмине — позволило резко поднять рейтинг общественного доверия.

    Японское правительство подало в отставку в полном составе

    Предполагается, что после избрания Абэ продолжит прежний внешнеполитический курс, предполагающий наращивание давления на КНДР и укреплении японских вооруженных сил.

    Автор: Валентин Меликов
    #абэ
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