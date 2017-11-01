Закон о запрете анонимайзеров и VPN-сервисов вступил в силу в России

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Москва, 1 ноября. Роскомнадзор сообщил, что готов к исполнению требований о блокировке VPN-сервисов, Tor и анонимайзеров. Об этом ведомство написало на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В ведомстве предупреждают, что в случае обнаружения факта несоблюдения обязанностей, Роскомнадзор может ограничить доступ к информационному ресурсу, который принадлежит владельцу «анонимайзера» и/или VPN-сервиса, сообщает Газета.Ru.

Отмечается, что ведомство встретилось с участниками рынка, в ходе встречи им были объяснены и уточнены новые нормы и обязательства.

«В настоящий момент специалисты Роскомнадзора совместно с участниками рынка завершает тестирование новой системы взаимодействия», — следует из сообщения.

Напомним, авторами законопроекта были депутаты Государственной думы России Максим Кудрявцев, Николай Рыжак и Александр Ющенко.