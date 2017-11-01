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Происшествия
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Общество
Задавивший на грузовике людей в Нью-Йорке работал водителем в компании Uber
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    Задавивший на грузовике людей в Нью-Йорке работал водителем в компании Uber

    7:43  1 Ноября 2017
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    Задавивший на грузовике людей в Нью-Йорке работал водителем в компании Uber

    Нью-Йорк, 1 ноября. Задавивший людей в Нью-Йорке террорист работал водителем в компании Uber.

    Как передает телеканал CBS News, со ссылкой на представителя компании, подозреваемый работал в компании такси и прошел проверку биографических данных.

    Отмечается, что он также был забанен в приложении Uber. В данный момент компания сотрудничает с ФБР и полицией в рамках этого дела.

    Напомним, инцидент произошел во вторник. Грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель большегруза проехал несколько улиц, при этом сбивая всех велосипедистов на пути. Врезавшись в школьный автобус, он остановился и вышел из грузовика с пистолетом для пейнтбола. Он был ранен полицией. Погибли восемь человек, более десяти ранены. 

    Задавивший на грузовике людей в Нью-Йорке работал водителем в компании Uber

    Автор: Алия Садыкова
    #нью-йорк #террорист #uber
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