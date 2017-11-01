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«Крымгазсети» восстановят поврежденный газопровод в Крыму 1 ноября
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    «Крымгазсети» восстановят поврежденный газопровод в Крыму 1 ноября

    7:39  1 Ноября 2017
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    «Крымгазсети» восстановят поврежденный газопровод в Крыму 1 ноября

    Алушта, 1 ноября. Повреждение газопровода вблизи населенного пункта Виноградное затронуло 1,5 тыс. жителей Крыма. Национальный антитеррористический комитет (НАК) рассматривает также версию подрыва газопровода.

    Поврежденный газопровод обеспечивал голубым топливом несколько поселков Крыма. Сообщается, что последствия аварии ликвидируют в течение сегодняшнего дня, передает РИА Новости.

    Напомним, накануне в НАК сообщили, что линию газового провода могли повредить, в том числе, в результате подрыва.

    В настоящее время газоснабжение отсутствует в поселках Виноградное, Малый Маяк, Утес, Пушкино, а также Кипарисное. Авария затронула 1,5 тыс. потребителей.

    «Крымгазсети» восстановят поврежденный газопровод в Крыму 1 ноября

    Сейчас не подтверждается информация о падении опоры ЛЭП на газопровод. 

    Автор: Дана Балан
    #крым #авария #газопровод #алушта
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