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Эр-риядская группа оппозиции САР не намерена приезжать на конгресс нацдиалога Сирии
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    Эр-риядская группа оппозиции САР не намерена приезжать на конгресс нацдиалога Сирии

    7:27  1 Ноября 2017
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    Эр-риядская группа оппозиции САР не намерена приезжать на конгресс нацдиалога Сирии

    Москва, 1 ноября. Эр-риядская платформа сирийской оппозиции не собирается участвовать в конгрессе национального диалога Сирии, который пройдет в Сочи.

    Как пишет газета «Известия», ссылаясь на официального представителя Рияда Наасана Агу, в группе отметили, что эта идея выходит за рамки женевских переговоров.

    Он добавил, что женевские переговоры — формат, в котором необходимо продолжать трудиться  с целью реализации положений резолюции Совета Безопасности ООН 2254. Он также добавил, что другие переговоры и конференции могут нанести удар по правам народа Сирии. 

    Эр-риядская группа оппозиции САР не намерена приезжать на конгресс нацдиалога Сирии

    Автор: Алия Садыкова
    #оппозиция #сирия #переговоры
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