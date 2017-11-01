Эр-риядская группа оппозиции САР не намерена приезжать на конгресс нацдиалога Сирии

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Москва, 1 ноября. Эр-риядская платформа сирийской оппозиции не собирается участвовать в конгрессе национального диалога Сирии, который пройдет в Сочи.

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на официального представителя Рияда Наасана Агу, в группе отметили, что эта идея выходит за рамки женевских переговоров.

Он добавил, что женевские переговоры — формат, в котором необходимо продолжать трудиться с целью реализации положений резолюции Совета Безопасности ООН 2254. Он также добавил, что другие переговоры и конференции могут нанести удар по правам народа Сирии.