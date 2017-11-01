Близнецы продемонстрировали главную уязвимость iPhone X

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Москва, 1 ноября. Система распознавания лиц Face ID в iPhone X не может отличить близнецов друг от друга.

Face ID используется в iPhone X для разблокировки устройства. Видео эксперимента, в ходе которого была обнаружена уязвимость, опубликовал портал Mashable.

В рамках эксперимента один из близнецов регистрировался в Face ID, а затем передавал смартфон другому для разблокировки телефона. «Обмануть» таким образом Face ID удалось без труда. Система не может отличить двух близнецов друг от друга. Для чистоты эксперимента опыт был повторен несколько раз с разными парами близнецов.

Напомним, ранее стало известно, что Face ID может работать некорректно, если владельцу телефона меньше 13 лет. Кроме того, на самой презентации новинки старшему вице-президенту Apple Крейгу Федерини не сразу удалось заставить Face ID сработать.