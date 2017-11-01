Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Полицейский в Подмосковье развращал 14-летнего подростка в соцсети
Технологии
Близнецы продемонстрировали главную уязвимость iPhone X
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Близнецы продемонстрировали главную уязвимость iPhone X

    7:33  1 Ноября 2017
    61

    Близнецы продемонстрировали главную уязвимость iPhone X

    Москва, 1 ноября. Система распознавания лиц Face ID в iPhone X не может отличить близнецов друг от друга.

    Face ID используется в iPhone X для разблокировки устройства. Видео эксперимента, в ходе которого была обнаружена уязвимость, опубликовал портал Mashable.

    В рамках эксперимента один из близнецов регистрировался в Face ID, а затем передавал смартфон другому для разблокировки телефона. «Обмануть» таким образом Face ID удалось без труда. Система не может отличить двух близнецов друг от друга. Для чистоты эксперимента опыт был повторен несколько раз с разными парами близнецов.

    Напомним, ранее стало известно, что Face ID может работать некорректно, если владельцу телефона меньше 13 лет. Кроме того, на самой презентации новинки старшему вице-президенту Apple Крейгу Федерини не сразу удалось заставить Face ID сработать.

    Автор: Юлия Кошкина
    #apple #iphone
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        6:41   1 Ноября 2017
        193
        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        4:34   1 Ноября 2017
        312
        В НАК сообщили о возможном подрыве газопровода в Крыму

        В НАК сообщили о возможном подрыве газопровода в Крыму

        3:40   1 Ноября 2017
        264
        Пентагон объяснил, с какой целью собирал биоматериал россиян

        Пентагон объяснил, с какой целью собирал биоматериал россиян

        1:28   1 Ноября 2017
        3147