Стали известны подробности о террористе-одиночке из Нью-Йорка

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Нью-Йорк, 1 ноября. Во время своего пребывания в США, террорист-одиночка из Узбекистана Сайфулло Саипов уже попадал во внимание властей, однако не был подозреваемым. Как сообщили источники The New York Times, правоохранительные органы искали информацию о Саипове, расследуя никак не связанное с терактом дело в отношении его родственника или знакомого.

После теракта полиция провела обыск в одном из домов в городе Патерсон, штат Нью-Джерси, где жил Саипов. Журналисты получили от знакомых соотечественников Саипова исключительно положительные характеристики в отношении 29-летнего террориста: Саипов приехал в США, подучил английский язык, смог трудоустроиться и работал водителем в сервисе такси Uber — то есть вел жизнь нормального мигранта в США.

Напомним, ранее стало известно о не менее восьми погибших в результате автомобильного теракта в Нью-Йорке, в том числе пять граждан Аргентины, пострадали еще 15 человек.

Как сообщала «Газета.ru», в кабине грузовика, с использованием которого был совершен теракт, полиция обнаружила записку с клятвой верности «Исламскому государству»1 (международная террористическая группировка запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.