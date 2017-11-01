Экс-игрок «Спартака»: «Севилья» очень озлоблена и надеется на реванш в ЛЧ

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Москва, 1 ноября. В среду столичному «Спартаку» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов предстоит встретиться с испанской «Севильей». Победа в матче гарантирует красно-белым выход в плей-офф турнира.

Как отметил экс-защитник «Спартака», а ныне каталонского клуба «Льягостера» Серхио Родри, подопечным Массимо Карреры необходимо быть предельно аккуратными в Испании.

???? Предлагаем вам заглянуть в Тарасовку и понаблюдать за тренировкой красно-белых перед отлетом в Испанию.https://t.co/eypGqDTHCz — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 31, 2017

«Севилья» — отличная команда, которая сейчас очень озлоблена и надеется на реванш. Но и красно-белые показали, что у них действительно суперколлектив, очень сильный состав», — считает 33-летний защитник.

Кроме того, он отметил, что красно-белым необходимо просто сыграть в свою игру, но не бояться сумасшедшей поддержки севильских болельщиков, пишут «Известия».

Родри также добавил, что исход матча в Москве его поразил, поскольку мало кто ожидал, что «Севилья» фактически будет разгромлена.