Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Полицейский в Подмосковье развращал 14-летнего подростка в соцсети
Спорт
Экс-игрок «Спартака»: «Севилья» очень озлоблена и надеется на реванш в ЛЧ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Экс-игрок «Спартака»: «Севилья» очень озлоблена и надеется на реванш в ЛЧ

    7:40  1 Ноября 2017
    43

    Экс-игрок «Спартака»: «Севилья» очень озлоблена и надеется на реванш в ЛЧ

    Москва, 1 ноября. В среду столичному «Спартаку» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов предстоит встретиться с испанской «Севильей». Победа в матче гарантирует красно-белым выход в плей-офф турнира. 

    Как отметил экс-защитник «Спартака», а ныне каталонского клуба «Льягостера» Серхио Родри, подопечным Массимо Карреры необходимо быть предельно аккуратными в Испании.

    «Севилья» — отличная команда, которая сейчас очень озлоблена и надеется на реванш. Но и красно-белые показали, что у них действительно суперколлектив, очень сильный состав», — считает 33-летний защитник. 

    Кроме того, он отметил, что красно-белым необходимо просто сыграть в свою игру, но не бояться сумасшедшей поддержки севильских болельщиков, пишут «Известия»

    Родри также добавил, что исход матча в Москве его поразил, поскольку мало кто ожидал, что «Севилья» фактически будет разгромлена. 

    Автор: Дана Балан
    #футбол #лига чемпинов #спартак #каррера #севилья
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        6:41   1 Ноября 2017
        187
        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        4:34   1 Ноября 2017
        310
        В НАК сообщили о возможном подрыве газопровода в Крыму

        В НАК сообщили о возможном подрыве газопровода в Крыму

        3:40   1 Ноября 2017
        261
        Пентагон объяснил, с какой целью собирал биоматериал россиян

        Пентагон объяснил, с какой целью собирал биоматериал россиян

        1:28   1 Ноября 2017
        3135