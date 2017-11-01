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Новая функция IPhone: смартфон «прячет» в отдельную папку снимки в бюстгальтерах
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    Новая функция IPhone: смартфон «прячет» в отдельную папку снимки в бюстгальтерах

    7:19  1 Ноября 2017
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    Новая функция IPhone: смартфон «прячет» в отдельную папку снимки в бюстгальтерах

    Москва, 1 ноября. Пользователи iPhone обнаружили в своих гаджетах новую функцию. Они рассказали в Сети о том, что гаджет распознает и группирует в отдельный альбом снимки в нижнем белье.

    Отмечается, что первыми такую особенность «яблочного» смартфона заметили пользователи Twitter. Они посоветовали девушкам открыть фотографии и ввести в поиске «Бюстгальтер», чтобы убедиться, что телефон сохраняет все интимные снимки в отдельную папку.

    Как пишет Motherboard, нововведение касается только iPhone на iOS. Разработчиками была усовершенствована система распознавания предметов на фото и распределения снимков по категориям. 

    Новая функция IPhone: смартфон «прячет» в отдельную папку снимки в бюстгальтерах

    Автор: Алия Садыкова
    #iphone #смартфон #бюстгалтер
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