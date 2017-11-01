Новая функция IPhone: смартфон «прячет» в отдельную папку снимки в бюстгальтерах

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Москва, 1 ноября. Пользователи iPhone обнаружили в своих гаджетах новую функцию. Они рассказали в Сети о том, что гаджет распознает и группирует в отдельный альбом снимки в нижнем белье.

Отмечается, что первыми такую особенность «яблочного» смартфона заметили пользователи Twitter. Они посоветовали девушкам открыть фотографии и ввести в поиске «Бюстгальтер», чтобы убедиться, что телефон сохраняет все интимные снимки в отдельную папку.

Как пишет Motherboard, нововведение касается только iPhone на iOS. Разработчиками была усовершенствована система распознавания предметов на фото и распределения снимков по категориям.