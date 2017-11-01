BMW назвал российские цены на кроссовер X2

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Мюнхен, 1 ноября. Немецкий автомобильный гигант BMW анонсировал старт продаж кроссовера X2 на российском рынке.

По имеющимся данным, российские цены на немецкий внедорожник стартуют от 2,2 млн рублей. Отмечается, что это цена на автомобиль стандартной комплектации с передним приводом и 2-литровым бензиновым двигателем.

Создан привлекать внимание. Узнайте больше об абсолютно новом BMW X2: https://t.co/lWyJBOeYFm. pic.twitter.com/n2e2rJHmMP — BMW Russia (@bmwru) October 26, 2017

Таким образом, по сравнению с предыдущей моделью самая доступная версия BMW X2 будет стоить на 370 тыс. рублей дороже, чем базовая комплектация BMW X1.

Ранее стало известно, что немецкий концерн BMW специально для российского рынка выпустил седан 7-Series в цвете Black Ice.