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Экономика
BMW назвал российские цены на кроссовер X2
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    BMW назвал российские цены на кроссовер X2

    7:17  1 Ноября 2017
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    BMW назвал российские цены на кроссовер X2

    Мюнхен, 1 ноября. Немецкий автомобильный гигант BMW анонсировал старт продаж кроссовера X2 на российском рынке.

    По имеющимся данным, российские цены на немецкий внедорожник стартуют от 2,2 млн рублей. Отмечается, что это цена на автомобиль стандартной комплектации с передним приводом и 2-литровым бензиновым двигателем.

    Таким образом, по сравнению с предыдущей моделью самая доступная версия BMW X2 будет стоить на 370 тыс. рублей дороже, чем базовая комплектация BMW X1.

    Ранее стало известно, что немецкий концерн BMW специально для российского рынка выпустил седан 7-Series в цвете Black Ice. 

    Автор: Дана Балан
    #экономика #bmw #автомобиль #рынок
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