Фюзеляж российского вертолета Ми-8 остался цел при крушении у Шпицбергена

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Москва, 1 ноября. Фюзеляж российского вертолета Ми-8, который потерпел крушение в районе Шпицбергена в Норвегии, почти не пострадал. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что специалисты обследовали место крушения с помощью телеуправляемого глубоководного аппарата «Фалькон». Они выяснили, что вертолет в данный момент лежит на винте.

Как добавили в ведомстве, обследование воздушного судна, а также поисковые работы продолжаются. В районе падения вертолета работают российские и норвежские эксперты с различным оборудованием, в том числе с применением локаторов бокового и кругового обзора, а также автономного необитаемого подводного аппарата.

На данной момент обследовано 58 километров береговой линии.

Напомним, Ми-8 упал в море 26 октября. На его борту были восемь человек.