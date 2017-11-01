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Происшествия
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Общество
Фюзеляж российского вертолета Ми-8 остался цел при крушении у Шпицбергена
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    Фюзеляж российского вертолета Ми-8 остался цел при крушении у Шпицбергена

    7:09  1 Ноября 2017
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    Фюзеляж российского вертолета Ми-8 остался цел при крушении у Шпицбергена

    Москва, 1 ноября. Фюзеляж российского вертолета Ми-8, который потерпел крушение в районе Шпицбергена в Норвегии, почти не пострадал. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

    Отмечается, что специалисты обследовали место крушения с помощью телеуправляемого глубоководного аппарата «Фалькон». Они выяснили, что вертолет в данный момент лежит на винте.

    Как добавили в ведомстве, обследование воздушного судна, а также поисковые работы продолжаются. В районе падения вертолета работают российские и норвежские эксперты с различным оборудованием, в том числе с применением локаторов бокового и кругового обзора, а также автономного необитаемого подводного аппарата.

    На данной момент обследовано 58 километров береговой линии.

    Напомним, Ми-8 упал в море 26 октября. На его борту были восемь человек. 

    Фюзеляж российского вертолета Ми-8 остался цел при крушении у Шпицбергена

    Автор: Алия Садыкова
    #мчс #вертолет #ми-8
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