Житель Новокузнецка подвез подругу и лишился автомобиля из-за алиментов

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Новокузнецк, 1 ноября. Невинная услуга, оказанная знакомой, стоила больших неприятностей жителю Новокузнецка — мужчина подвез девушку до местного отделения Федеральной службы судебных приставов и в результате лишился автомобиля.

Мужчина высадил девушку у здания и ожидал ее в своей машине, когда автомобилем заинтересовались приставы. Мобильное приложение позволило им практически мгновенно определить, что его владелец задолжал около 100 тысяч рублей по алиментам.

«Когда судебный пристав подошел к водителю, чтобы наложить арест на машину, мужчина закрыл окна и начал кричать, что ничего не отдаст, что документов на авто у него нет, — рассказали в управлении судебных приставов по Кемеровской области. — Позже он позвонил своей подруге, которая находилась в МОСП и начал высказывать ей свое возмущение».

После долгих уговоров, пишет «Ньюинформ», мужчина все-таки согласился выйти из машины и передать документы. Если он не сможет своевременно закрыть долг, автомобиль будет продан в счет погашения долга по алиментам.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что президент Путин подписал указ, согласно которому приставы получат право без полиции задерживать должников по алиментам для составления протокола.