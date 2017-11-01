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Жительницу Омской области два часа истязали ее соседи
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    Жительницу Омской области два часа истязали ее соседи

    7:00  1 Ноября 2017
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    Жительницу Омской области два часа истязали ее соседи

    Омск, 1 ноября. Жительницу Омской области два часа истязали ее соседи. Как рассказали в региональном СУ СКР, инцидент произошел в августе.

    40-летняя женщина зашла в гости к соседке в одном из сел Оконешниковского района. 32-летняя соседка и ее 24-летний знакомый употребляли алкоголь, гостья присоединилась к ним. Между пьяными разгорелся конфликт. Хозяйка дома вместе с приятелем накинулись на гостью и принялись ее избивать. Пара избивала женщину около двух часов. Отмечается, что молодые люди также тушили окурки о ноги своей жертвы.

    Затем злоумышленники сбросили потерпевшую в погреб и легли спать. Жертва выбралась и ушла домой.

    Возбуждено уголовное дело. Нарушителям грозит наказание до семи лет тюрьмы. 

    Жительницу Омской области два часа истязали ее соседи

    Автор: Алия Садыкова
    #полиция #омск
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