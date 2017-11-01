Эксперты рассказали о причинах резкого обвала цен на Samsung Galaxy S8

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Москва, 1 ноября. Цены на смартфоны Samsung Galaxy S8 в России резко упали. Об этом рассказали зарубежные эксперты журналистам.

Отмечается, что сейчас стоимость смартфона Samsung, который вышел в России в марте 2017 года, варьируется около 35 тысяч рублей. Ранее цена Galaxy S8 на российском рынке составляла 55 тысяч рублей. Таким образом, смартфон потерял около 35% своей стоимости.

Специалисты добавили, что падение цены ниже психологической отметки связано с большим спросом на телефоны.