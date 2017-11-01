Во время теракта в Нью-Йорке погибли 5 граждан Аргентины

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Нью-Йорк, 01 ноября. Во время террористического акта в Нью-Йорке погибли пять подданных Аргентины.

Как сообщают «Известия», информацию об этом распространило министерство иностранных дел южноамериканского государства. Сообщается также, что еще один гражданин Аргентины ранен.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что погибшие и пострадавшие праздновали в Нью-Йорке 30-летие окончания Политехнической школы аргентинского города Росарио, выпускниками которой они являлись.