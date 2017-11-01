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Сирия: саперы разминировали деревню и поля верблюжьей фермы в Алеппо
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    Сирия: саперы разминировали деревню и поля верблюжьей фермы в Алеппо

    6:10  1 Ноября 2017
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    Сирия: саперы разминировали деревню и поля верблюжьей фермы в Алеппо

    Дамаск (Сирия), 01 ноября. Сирийские саперы завершили работы по разминированию деревню Умм-Адаса и поля верблюжьей фермы в провинции Алеппо.

    Как сообщает РИА Новости, во время работы саперов российская военная полиция в целях безопасности выставляет оцепление вокруг того или иного района, где идет разминирование. 

    На окруженной заминированными полями ферме находятся около 500 одногорбых верблюдов, которых перегнали в безопасное место, когда сюда пришли террористы, которые удерживали эту территорию более трех лет.

    «Когда мы вернулись, даже не подозревали, что здесь может быть настолько опасно. Двое наших пастухов погибли. Однажды они пошли в поле и подорвались на мине», — рассказал журналистам фермер Юнис Хаджихуссейн.

    Как пояснил командир отделения саперов Язама Муххамада, боевики, обороняя холм поблизости, разбрасывали мины «словно посевы». При этом ни одна из них не была толком замаскирована.

    «Когда мы вернулись, постарались закрыть опасные места, чтобы наши бараны не подорвались, попросили детей быть осторожными. Передали информацию в местную администрацию, чтобы они сообщили военным, и те помогли нам», — сказала журналистам местная жительница Джумма ибн Мусса Джаммаль.

    По словам сотрудника коммунального хозяйства Исмаила Хелло, вскоре приехали российские и сирийские военные, которые провели рекогносцировку и пообещали решить проблему.
     

    Автор: Константин Терехов
    #сирия #алеппо
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