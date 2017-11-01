Сирия: САА при поддержке ВКС РФ готовятся штурмовать Рахджан
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Хама (Сирия), 01 ноября. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ готовятся взять город Рахджан – стратегический объект на северо-востоке провинции Хама.
Как сообщает агентство Al-Masdar News, САА на протяжении последних нескольких дней освободили от террористов пять городов и деревень — Расм аль-Ахмар, Расм аль-Сави, Расм аль-Савван, Маширфат Адван и Маширфат Мувыла.
Сейчас правительственные войска почти окружили стратегический важный город Рэхджэн, главный офис сирийского Министерства обороны до его захвата бандитами в июле 2014 года.
По словам журналиста Al-Masdar News, Рахджан теперь будет следующей целью правительственных сил.