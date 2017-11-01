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Происшествия
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Опубликовано видео массового ДТП с пятью автомобилями в Омске
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    Опубликовано видео массового ДТП с пятью автомобилями в Омске

    5:49  1 Ноября 2017
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    Опубликовано видео массового ДТП с пятью автомобилями в Омске

    Омск, 01 ноября. В Интернете опубликованы видеокадры, снятыми очевидцами на месте массового ДТП с пятью автомобилями в Омске.

    Как сообщает «Газета.ru», дорожно-транспортное происшествие имело место быть накануне вечером на Метромосту. По предварительным данным, виновник аварии – водитель белой «Лады Приоры».

    К счастью, в аварии никто не погиб, однако некоторые машины получили повреждения, больше всего досталось автомобилю предполагаемого виновника ДТП, у которого помяты крыша, правый бок и зад.
     

    Автор: Константин Терехов
    #дтп #омск
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