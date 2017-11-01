Сирия: опубликованы кадры атаки дронов САА на позиции ИГ
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Хама (Сирия), 01 ноября. В сети опубликовано видео атаки дронов правительственных сил Сирии на позиции запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1 на северо-востоке провинции Хама.
Как сообщает агентство Al-Masdar News, наступление САА при поддержке ВКС РФ в Хаме началось на прошлой неделе. За это время сирийская арабская армия захватила большое количество деревень и городов.
Накануне правительственные войска продолжали наступление, используя в районе Аль-Рахяна беспилотники. В результате террористы группировки Хайят Тахрир аль-Шам, руководимой боевиками запрещенной в РФ Джебхат ан-Нусры1, были вынуждены отступить.
1 Организация запрещена на территории РФ.