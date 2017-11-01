Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Во время теракта в Нью-Йорке погибли 5 граждан Аргентины
Новости Сирии
Сирия: опубликованы кадры атаки дронов САА на позиции ИГ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: опубликованы кадры атаки дронов САА на позиции ИГ

    5:39  1 Ноября 2017
    102

    Сирия: опубликованы кадры атаки дронов САА на позиции ИГ

    Хама (Сирия), 01 ноября. В сети опубликовано видео атаки дронов правительственных сил Сирии на позиции запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1 на северо-востоке провинции Хама.

    Как сообщает агентство Al-Masdar News, наступление САА при поддержке ВКС РФ в Хаме началось на прошлой неделе. За это время сирийская арабская армия захватила большое количество деревень и городов.

    Накануне правительственные войска продолжали наступление, используя в районе  Аль-Рахяна беспилотники. В результате террористы группировки Хайят Тахрир аль-Шам, руководимой боевиками запрещенной в РФ Джебхат ан-Нусры1, были вынуждены отступить.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
    #сирия #иг #хама #вкс рф #игил #саа #джебхат ан-нусра
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        4:34   1 Ноября 2017
        186
        В НАК сообщили о возможном подрыве газопровода в Крыму

        В НАК сообщили о возможном подрыве газопровода в Крыму

        3:40   1 Ноября 2017
        142
        Пентагон объяснил, с какой целью собирал биоматериал россиян

        Пентагон объяснил, с какой целью собирал биоматериал россиян

        1:28   1 Ноября 2017
        2763
        США привлекут союзников для работы над санкциями против России

        США привлекут союзников для работы над санкциями против России

        1:17   1 Ноября 2017
        221