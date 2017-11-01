Эксперт объяснил, почему Тиллерсон запросил карт-бланш на ведение войн во всем мире

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Москва, 01 ноября. Президент американского Центра глобальных интересов Николай Злобин рассказал, зачем государственный секретарь запросил разрешение Конгресса на ведение войн во всем мире.

«Просьба Тиллерсона дать Белому дому возможность в любой момент объявлять войны, когда он хочет и где он хочет, при всей ее серьезности, очень смешна. И логика главы Госдепа понятна — зачем «париться» и обращаться всякий раз за разрешением к Конгрессу», — озвучил мысли эксперт в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Как далее пояснил Злобин, американский закон довольно строг в этом плане и президент США не может объявлять войну, зато он может проводить так называемые «полицейские операции», как, к примеру, было, когда президент Трумэн объявив войну в Корее, только потом получив официальное разрешение.

«Примечательно, что этот вопрос подняли не кто-нибудь, а сами конгрессмены, которые вдруг решили, почему США «с какого-то бодуна» воюют в Сирии, при этом без их одобрения. Вот поэтому глава Госдепа тут же побежал в Конгресс и стал объясняться», — продолжил Президент американского Центра глобальных интересов.

Дело в том, как пояснил политолог, что в США данный инцидент, когда военные действия идут без согласия парламента, серьезная юридическая коллизия, и американские юристы могут обвинить Трампа, который отдал приказ о ведении военных действий, в нарушении конституцию страны.