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Эксперт объяснил, почему Тиллерсон запросил карт-бланш на ведение войн во всем мире
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    Эксперт объяснил, почему Тиллерсон запросил карт-бланш на ведение войн во всем мире

    5:24  1 Ноября 2017
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    Эксперт объяснил, зачем Белому дому нужен карт-бланш на ведение войн во всем мире

    Москва, 01 ноября. Президент американского Центра глобальных интересов Николай Злобин рассказал, зачем государственный секретарь запросил разрешение Конгресса на ведение войн во всем мире.

    «Просьба Тиллерсона дать Белому дому возможность в любой момент объявлять войны, когда он хочет и где он хочет, при всей ее серьезности, очень смешна. И логика главы Госдепа понятна — зачем «париться» и обращаться всякий раз за разрешением к Конгрессу», — озвучил мысли эксперт в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

    Как далее пояснил Злобин, американский закон довольно строг в этом плане и президент США не может объявлять войну, зато он может проводить так называемые «полицейские операции», как, к примеру, было, когда президент Трумэн объявив войну в Корее, только потом получив официальное разрешение.

    «Примечательно, что этот вопрос подняли не кто-нибудь, а сами конгрессмены, которые вдруг решили, почему США «с какого-то бодуна» воюют в Сирии, при этом без их одобрения. Вот поэтому глава Госдепа тут же  побежал в Конгресс и стал объясняться», — продолжил Президент американского Центра глобальных интересов.

    Дело в том, как пояснил политолог, что в США данный инцидент, когда военные действия идут без согласия  парламента, серьезная юридическая коллизия, и американские юристы могут обвинить Трампа, который отдал приказ о ведении военных действий, в нарушении конституцию страны.

    «Вот поэтому они и хотят задним числом придать этому факту легитимность! Этот конфуз, сложившийся в США, показывает большой непрофессионализм людей, которые занимаются сегодня внешней политикой в американской администрации», — резюмировал интересов Николай Злобин.

    Автор: Константин Терехов
    #сша #сирия #госдеп #конгресс сша #рекс тиллерсон #вечер с владимиром соловьевым
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