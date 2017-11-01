РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

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Нью-Йорк, 1 ноября. Россия направила в Организацию Объединенных Наций предварительные оценки доклада миссии ОЗХО и ООН по расследованию инцидента в Хан-Шейхуне.

«РФ распространила в качестве официального документа Совбеза и Генассамблеи ООН предварительные оценки седьмого доклада Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии», — сообщает российское постпредство.

«Доклад по Хан-Шейхуну в Сирии носит любительский характер и основан на предположениях и избирательном использовании фактов», — цитирует РИА Новости выдержки документа. Кроме того, в документе говорится, что «расследование химических атак в Сирии проводилось с грубыми отступлениями от стандартов».

Напомним, что совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химоружия в САР ранее представил Совбезу ООН доклад по инцидентам с в Хан-Шейхуне в апреле этого года и в Умм-Хоше в сентябре 2016-го.

