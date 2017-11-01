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Новости Сирии
РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне
Новости Сирии
РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне
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    РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

    4:34  1 Ноября 2017  /обновлено: 4:53  01 Ноября 2017
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    РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

    Нью-Йорк, 1 ноября. Россия направила в Организацию Объединенных Наций предварительные оценки доклада миссии ОЗХО и ООН по расследованию инцидента в Хан-Шейхуне.

    «РФ распространила в качестве официального документа Совбеза и Генассамблеи ООН предварительные оценки седьмого доклада Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии», — сообщает российское постпредство.

    «Доклад по Хан-Шейхуну в Сирии носит любительский характер и основан на предположениях и избирательном использовании фактов», — цитирует РИА Новости выдержки документа. Кроме того, в документе говорится, что «расследование химических атак в Сирии проводилось с грубыми отступлениями от стандартов».

    Напомним, что совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химоружия в САР ранее представил Совбезу ООН доклад по инцидентам с в Хан-Шейхуне в апреле этого года и в Умм-Хоше в сентябре 2016-го.
     

    Автор: Константин Терехов
    #сирия #оон #хан-шейхун
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