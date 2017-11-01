Теракт в Нью-Йорке был совершен от имени ИГ

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Нью-Йорк, 01 ноября. Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке пошел на преступление от имени запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ1.

Об этом сообщает американский телеканал NBC, по данным которого, мужчина, совершивший наезд на людей, в результате чего погибли восемь человек, оставил в машине записку, в которой написал, что совершает это нападение от имени ИГИЛ.

Как напоминают «Известия», подозреваемый в совершении в Нью-Йорке тяжкого преступления — 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов был ранен полицией и арестован.

1 Организация запрещена на территории РФ.