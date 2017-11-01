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Теракт в Нью-Йорке был совершен от имени ИГ
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    Теракт в Нью-Йорке был совершен от имени ИГ

    4:23  1 Ноября 2017
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    Теракт в Нью-Йорке был совершен от имени ИГ

    Нью-Йорк, 01 ноября. Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке пошел на преступление от имени запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ1.

    Об этом сообщает американский телеканал NBC, по данным которого, мужчина, совершивший наезд на людей, в результате чего погибли восемь человек, оставил в машине записку, в которой написал, что совершает это нападение от имени ИГИЛ.

    Как напоминают «Известия», подозреваемый в совершении в Нью-Йорке тяжкого преступления — 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов был ранен полицией и арестован. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
    #иг #игил #теракт #нью-йорк #сейфулло саипов
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