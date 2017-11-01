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Опубликовано фото предполагаемого террориста из Нью-Йорка
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    Опубликовано фото предполагаемого террориста из Нью-Йорка

    4:13  1 Ноября 2017
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    Опубликовано фото предполагаемого террориста из Нью-Йорка

    Нью-Йорк, 01 ноября. Американские СМИ опубликовали на своих новостных лентах фото предполагаемого террориста из Нью-Йорка.

    Как сообщает «Газета.ru», в частности фотография 29-летнего выходца из Узбекистана Сафулло Саипова, который, по мнению правоохранителей, причастен к теракту, размещено в Twitter телекомпании CBS.

    «Известия» напоминают, что предполагаемый исполнитель террористического акта, который накануне днем на автомобиле намеренно давил пешеходов и велосипедистов на Манхэттене, арестован.

    Автор: Константин Терехов
    #теракт #нью-йорк #сафулло саипов
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