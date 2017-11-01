Киев заявил, что предупреждал Facebook и США о «кампании РФ по дезинформации»

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Киев, 01 ноября. В администрации украинского президента заявили, что якобы предупреждали Facebook и США о якобы «кампании России по дезинформации».

С утверждением о том, что Кабмин незалежной пару лет назад предупреждал интернет-гиганта и американских чиновников о том, что Москва как будто проводит кампании по дезинформации в соцсети, выступил заместитель руководителя администрации президента Украины Дмитрий Шимкив.

В частности, речь идет о том, что чиновник из Киева сообщил Financial Times об «агрессивном» поведении России, которая, как утверждается, якобы распространяла неправильную информацию в Facebook в рамках так называемой «информационно-пропагандистской войны» в 2015 году.

Однако при всем при этом американское СМИ не приводит хоть каких-то доказательств причастности Кремля к заявлениям чиновника из администрации президента Украины. Мало того, уточняет РИА Новости, в Facebook заявили, что ее представители не обсуждали с украинским правительством подобных вопросов.

