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Киев заявил, что предупреждал Facebook и США о «кампании РФ по дезинформации»
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    Киев заявил, что предупреждал Facebook и США о «кампании РФ по дезинформации»

    3:54  1 Ноября 2017
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    Киев заявил, что предупреждал Facebook и США о «кампании РФ по дезинформации»

    Киев, 01 ноября. В администрации украинского президента заявили, что якобы предупреждали Facebook и США о якобы «кампании России по дезинформации».

    С утверждением о том, что Кабмин незалежной пару лет назад предупреждал интернет-гиганта и американских чиновников о том, что Москва как будто проводит кампании по дезинформации в соцсети, выступил заместитель руководителя администрации президента Украины Дмитрий Шимкив.

    В частности, речь идет о том, что чиновник из Киева сообщил Financial Times об «агрессивном» поведении России, которая, как утверждается, якобы распространяла неправильную информацию в Facebook в рамках так называемой «информационно-пропагандистской войны» в 2015 году.

    Однако при всем при этом американское СМИ не приводит хоть каких-то доказательств причастности Кремля к заявлениям чиновника из администрации президента Украины. Мало того, уточняет РИА Новости, в Facebook заявили, что ее представители не обсуждали с украинским правительством подобных вопросов.
     

    Автор: Константин Терехов
    #сша #киев #украина #facebook
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