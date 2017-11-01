В НАК сообщили о возможном подрыве газопровода в Крыму

В Избранное

Симферополь, 01 ноября. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что возможной версией повреждения линии газопровода в Крыму стал подрыв.

Как сообщает РИА Новости, сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, специалисты прорабатывают все возможные версии, включая версию и подрыва газопровода.

«Газета.ru» напоминает, что инцидент в районе Алушты имел место быть накануне около восьми вечера. Сначала было зафиксировано снижение давления газа в ветке, после этого, в связи с падением ЛЭП, была прекращена подача электроэнергии.

