Трамп выразил соболезнования семьям погибших в теракте в Нью-Йорке

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Нью-Йорк, 01 ноября. Президент Соединенных Штатов выразил соболезнования семьям погибших в теракте в Нью-Йорке. Как сообщают «Известия», соответствующий пост Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

«Мои мысли, соболезнования и молитвы обращены к жертвам и семьям террористического акта в Нью-Йорке. Бог и вся страна с вами!», - говорится в послании хозяина Белого дома.

Кроме того, глава американской администрации ранее заявлял, что спецслужбы США не допустят на территорию государства запрещенную в России террористическую группировку ИГИЛ.

