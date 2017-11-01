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Весь мир
Трамп выразил соболезнования семьям погибших в теракте в Нью-Йорке
Весь мир
Трамп выразил соболезнования семьям погибших в теракте в Нью-Йорке
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    Трамп выразил соболезнования семьям погибших в теракте в Нью-Йорке

    3:25  1 Ноября 2017
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    Трамп выразил соболезнования семьям погибших в теракте в Нью-Йорке

    Нью-Йорк, 01 ноября. Президент Соединенных Штатов выразил соболезнования семьям погибших в теракте в Нью-Йорке. Как сообщают «Известия», соответствующий пост Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в Twitter. 

    «Мои мысли, соболезнования и молитвы обращены к жертвам и семьям террористического акта в Нью-Йорке. Бог и вся страна с вами!», - говорится в послании хозяина Белого дома.

    Кроме того, глава американской администрации ранее заявлял, что спецслужбы США не допустят на территорию государства запрещенную в России террористическую группировку ИГИЛ.
     

    Автор: Константин Терехов
    #теракт #нью-йорк
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