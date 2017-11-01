Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Трамп выразил соболезнования семьям погибших в теракте в Нью-Йорке
Происшествия
Стало известно, где жил подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стало известно, где жил подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке

    3:16  1 Ноября 2017
    33

    Стало известно, где жил подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке

    Вашингтон, 01 ноября. Стало известно, где мог проживать подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке.

    Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на американские СМИ, 29-летний Сейфулло Саипов вполне мог проживать в Нью-Джерси, а не во Флориде, как сообщалось в прессе ранее.

    «Подозреваемый провел какое-то время в городе Тампа, что в штате Флорида. Но по информации, которая есть у нас, он жил именно в Нью-Джерси», — сообщил телеканал Fox News.

    В свою очередь телеканал CNN сообщил, что Сейфулло Саипов приехал в Соединенные Штаты из Узбекистана семь лет назад.

    Автор: Константин Терехов
    #сша #теракт #нью-йорк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пентагон объяснил, с какой целью собирал биоматериал россиян

        Пентагон объяснил, с какой целью собирал биоматериал россиян

        1:28   1 Ноября 2017
        2533
        США привлекут союзников для работы над санкциями против России

        США привлекут союзников для работы над санкциями против России

        1:17   1 Ноября 2017
        129
        Нападение на Манхэттене будет расследовать группа по борьбе с терроризмом

        Нападение на Манхэттене будет расследовать группа по борьбе с терроризмом

        0:35   1 Ноября 2017
        51
        Опубликовано видео с места нападения на пешеходов в Нью-Йорке

        Опубликовано видео с места нападения на пешеходов в Нью-Йорке

        0:22   1 Ноября 2017
        42