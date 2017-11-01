Стало известно, где жил подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке

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Вашингтон, 01 ноября. Стало известно, где мог проживать подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на американские СМИ, 29-летний Сейфулло Саипов вполне мог проживать в Нью-Джерси, а не во Флориде, как сообщалось в прессе ранее.

«Подозреваемый провел какое-то время в городе Тампа, что в штате Флорида. Но по информации, которая есть у нас, он жил именно в Нью-Джерси», — сообщил телеканал Fox News.

В свою очередь телеканал CNN сообщил, что Сейфулло Саипов приехал в Соединенные Штаты из Узбекистана семь лет назад.