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Тиллерсон и Антонов поговорили о борьбе с ИГ в Сирии, а также Украине и КНДР
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    Тиллерсон и Антонов поговорили о борьбе с ИГ в Сирии, а также Украине и КНДР

    3:04  1 Ноября 2017  /обновлено: 3:08  01 Ноября 2017
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    Тиллерсон и Антонов поговорили о борьбе с ИГ в Сирии, а также Украине и КНДР

    Вашингтон, 01 ноября. Госсекретарь Рекс Тиллерсон во время встречи с российским послом в США Анатолием Антоновым поговорил о борьбе с запрещенной в России группировкой  ИГ в Сирии, а также Украине и КНДР.

    «Глава Госдепа с российским послом обсудили необходимость восстановления территориальной целостности Украины и полного выполнения Минских соглашений», — цитирует РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства США.

    Кроме прочего, дипломаты обсудили борьбу с ИГИЛ в Сирии, а также противостояние угрозам со стороны Северной Кореи и перспективы улучшения двусторонних отношений между Россией и США.
     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #сша #сирия #украина #кндр #анатолий антонов #рекс тиллерсон
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