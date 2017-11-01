Тиллерсон и Антонов поговорили о борьбе с ИГ в Сирии, а также Украине и КНДР

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Вашингтон, 01 ноября. Госсекретарь Рекс Тиллерсон во время встречи с российским послом в США Анатолием Антоновым поговорил о борьбе с запрещенной в России группировкой ИГ в Сирии, а также Украине и КНДР.

«Глава Госдепа с российским послом обсудили необходимость восстановления территориальной целостности Украины и полного выполнения Минских соглашений», — цитирует РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства США.

Кроме прочего, дипломаты обсудили борьбу с ИГИЛ в Сирии, а также противостояние угрозам со стороны Северной Кореи и перспективы улучшения двусторонних отношений между Россией и США.



1 Организация запрещена на территории РФ.