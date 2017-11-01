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Крым, 1 ноября. Вчера вечером рядом с поселком Виноградное была повреждена линия газопровода, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«Вчера около 20.00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода», — сообщает НАК.

По сообщению антитреррористического комитета, на месте происшествия работают экстренные службы, а также отрабатываются все возможные версии и в том числе - теракта.