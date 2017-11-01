Директор Балуева рассказала, почему актера сняли с рейса Калининград-Москва

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Москва, 1 ноября. Директор артиста театра и кино Александра Балуева Ольга Матвейчук пояснила, почему актера сняли с рейса Калининград-Москва. По словам Ольги, Александр опоздал на свой рейс

«Во-первых, он поздно туда приехал, во-вторых, там как-то два рейса подряд, в 19.20 он просто не успевал. Я все время смотрела на часы и интересовалась почему он еще не в самолете? А следующий самолет – ну там в 20 часов. То есть он на свой рейс просто опоздал», — сообщила директор Матвейчук.

Как она рассказала, днем артист Балуев прилетел в Калининград для того чтобы провести важную для него встречу, а уже на вечер у Александра был запланирован обратный рейс в Москву. При этом директор известного актера отметила, что весь день она и Балуев поддерживали телефонную связь.

«На протяжение всего дня я с ним беседовала, он мне рассказывал какие у него там проходили встречи. А потом мы с ним разговаривали буквально перед тем, как он поехал в аэропорт. По тону его, по поведению, по речи я не поняла выпивал он или не выпивал», — отметила Ольга Матвейчук.

По словам представителя актера, все шло так как было запланировано, Александр Балуев прошел контроль и уже вроде бы должен был пройти на посадку. Но произошла задержка рейса, в результате которой Александр и опоздал на рейс.

«В общем, я поняла, что он опоздал на этот рейс», — добавила Матвейчук в интервью телеканалу «Звезда».

О том, что в аэропорту города Калининграда произошел конфликт, Матвейчук, по ее словам, узнала от журналистов, которые стали ей звонить и присылать фотографиии артиста Балуева, которого якобы видели пьяным. Но, как отметила Ольга, на фотографиях она не увидела ничего странного.

«Да артист стоит, у него в руках сумка. Ничего сверхъестественного», — отметила Матвейчук.

Из конфликта не стали раздувать скандал, заметила она. Любимцу публики спокойно поменяли билет на завтрашний рейс и он ушел отдыхать.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что актера Балуева сняли с рейса Калининград–Москва за непристойное поведение.