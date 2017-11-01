Число малоимущих на Украине выросло на 11 млн человек за два года

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Киев, 1 ноября. На Украине растет число граждан, обращающихся за субсидиями как малоимущие. Это свидетельствует о продолжающемся кризисе в экономике, постигшем страну после госпереворота в 2014 году. Об этом заявил эксперт организации «Общественный аудит» Тарас Галайда.

По его словам, за первые три квартала 2015 года за субсидиями обратились 3,6 миллиона семей. За первые три квартала следующего года таких семей стало уже 4,7, а за аналогичный период в 2017 году – 7,7 миллионов.

«То есть за последние два года количество нищих увеличилось на 4 млн. семей или на 11 млн. человек, причем, за последний год – на 3 млн. семей или на 8,5 млн. человек», – подчеркнул Галайда.

Он отметил, что, несмотря на заявления Киева о «колоссальном» росте доходов людей, число обращающихся за субсидиями растет год от года. Это говорит, что в действительности никакого роста доходов на Украине нет.