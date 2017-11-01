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СМИ назвали имя исполнителя теракта в Нью-Йорке
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    СМИ назвали имя исполнителя теракта в Нью-Йорке

    1:44  1 Ноября 2017  /обновлено: 1:44  01 Ноября 2017
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    СМИ назвали имя исполнителя теракта в Нью-Йорке

    Нью-Йорк, 1 ноября. Человека, который предположительно совершил во вторник теракт в Нью-Йорке, зовут Сайфулло Хабибулаевич Саипов. 

    Как сообщает телеканал CBS, по некоторым данным, задержанный прибыл в США из Узбекистана. При задержании у него были водительские права штата Флорида.

    По данным других американских СМИ, предполагаемому террористу 29 лет, он проживает в городе Тампа, штат Флорида.

    Ранее в Сети появились фотографии в СМИ момента задержания человека с черными волосами и бородой. Один из полицейских ранил его в живот.

    Согласно последним данным, жертвами теракта стали восемь человек, более 12 пострадали. 

    Преступник на грузовике выехал на выделенную для велосипедистов полосу и давил всех, кто попадался ему на пути.

    Автор: Олеся Волкова
    #сша #теракт #нью-йорк #терактвнью-йорке #манхеттен
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