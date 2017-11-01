СМИ назвали имя исполнителя теракта в Нью-Йорке

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Нью-Йорк, 1 ноября. Человека, который предположительно совершил во вторник теракт в Нью-Йорке, зовут Сайфулло Хабибулаевич Саипов.

Как сообщает телеканал CBS, по некоторым данным, задержанный прибыл в США из Узбекистана. При задержании у него были водительские права штата Флорида.

По данным других американских СМИ, предполагаемому террористу 29 лет, он проживает в городе Тампа, штат Флорида.

8- CBS has an exclusive photo of the NYC terror suspect. #Manhattan pic.twitter.com/Z8bnRxxi61 — Jenan Moussa (@jenanmoussa) October 31, 2017

Ранее в Сети появились фотографии в СМИ момента задержания человека с черными волосами и бородой. Один из полицейских ранил его в живот.

Picture of Islamic terrorist responsible for Manhattan attack. pic.twitter.com/MglvIJTew8 — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) October 31, 2017

Согласно последним данным, жертвами теракта стали восемь человек, более 12 пострадали.

Преступник на грузовике выехал на выделенную для велосипедистов полосу и давил всех, кто попадался ему на пути.