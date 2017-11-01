Пентагон объяснил, с какой целью собирал биоматериал россиян

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Вашингтон, 1 ноября. Выбор россиян для сбора биоматериала не был преднамеренным, объяснил представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США.

По его словам, сбор биоматериала велся для работ, связанных с изучением опорно-двигательного аппарата.

19 июля на сайте госзакупок США был опубликован контракт на покупку 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной оболочки. Как объяснили в АЕТС, центр по молекулярным исследованиям 59-й медицинской авиагруппы сейчас проводит исследования опорно-двигательного аппарат для выявления разлинчных биомаркеров.