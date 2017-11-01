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Пентагон объяснил, с какой целью собирал биоматериал россиян
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    Пентагон объяснил, с какой целью собирал биоматериал россиян

    1:28  1 Ноября 2017
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    Пентагон объяснил, с какой целью собирал биоматериал россиян

    Вашингтон, 1 ноября. Выбор россиян для сбора биоматериала не был преднамеренным, объяснил представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США.

    По его словам, сбор биоматериала велся для работ, связанных с изучением опорно-двигательного аппарата.

    19 июля на сайте госзакупок США был опубликован контракт на покупку 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной оболочки. Как объяснили в АЕТС, центр по молекулярным исследованиям 59-й медицинской авиагруппы сейчас проводит исследования опорно-двигательного аппарат для выявления разлинчных биомаркеров.   

    «В запросе не было прописано, где должны быть получены образцы. Однако для продолжения исследования требовались аналогичные образцы. Поскольку первоначально поставщик предоставил материалы из России, подходящие для изначальной группы заболеваний, то и контрольная группа образцов также должна быть российского происхождения», – приводит RT слова представителя АЕТС.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #пентагон #биоматериал #аетс #сбор
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