Путин наградил губернатора Пензенской области орденом Почета

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Москва, 1 ноября. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева орденом Почета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе президента сообщается, что орденом Почета Белозерцев награжден «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Иван Белозерцев избирался депутатом Пензенской городской думы третьего, четвертого и пятого созывов от ЕР. В марте 2005 года был избран главой Пензы, а в марте 2009 года переизбран на эту должность. В мае 2015 года он был назначен врио губернатора области, а затем в сентябре 2015 года был избран губернатором на пятилетний срок в ходе прямых выборов.