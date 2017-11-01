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Путин наградил губернатора Пензенской области орденом Почета
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    Путин наградил губернатора Пензенской области орденом Почета

    1:29  1 Ноября 2017  /обновлено: 1:52  01 Ноября 2017
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    Путин наградил губернатора Пензенской области орденом Почета

    Москва, 1 ноября. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева орденом Почета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В указе президента сообщается, что орденом Почета Белозерцев награжден «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

    Иван Белозерцев избирался депутатом Пензенской городской думы третьего, четвертого и пятого созывов от ЕР. В марте 2005 года был избран главой Пензы, а в марте 2009 года переизбран на эту должность. В мае 2015 года он был назначен врио губернатора области, а затем в сентябре 2015 года был избран губернатором на пятилетний срок в ходе прямых выборов.

    Автор: Олеся Волкова
    #путин #пенза #белозерцев
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