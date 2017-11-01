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Украина
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В Раде предложили снять Авакова с поста главы МВД из-за скандала с его сыном
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    В Раде предложили снять Авакова с поста главы МВД из-за скандала с его сыном

    1:18  1 Ноября 2017
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    В Раде предложили снять Авакова с поста главы МВД из-за скандала с его сыном

    Киев, 1 ноября. Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Игорь Луценко заявил, что министра внутренних дел Украины Арсена Авакова следует отстранить от должности на время расследования дела о коррупции, в рамках которого задержан его сын.

    «Аваков на время расследования должен быть отстранен от должности. Лучше по собственной инициативе», — написал Луценко на своей странице в Facebook.

    Ранее стало известно о задержании бывшего замглавы МВД и еще двух человек по делу о растрате около 520 тыс. долларов во время закупки рюкзаков для министерства в 2015 году. Среди задержанных оказался сын Авакова Александр.

    В Раде предложили снять Авакова с поста главы МВД из-за скандала с его сыном

    Незамедлительно последовал комментарий от МВД, где назвали действия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) политическими. Аваков заявлял, что на него хотят оказать давление

    Автор: Олеся Волкова
    #украина #коррупция #аваков #верховнаярада
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