В Раде предложили снять Авакова с поста главы МВД из-за скандала с его сыном

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Киев, 1 ноября. Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Игорь Луценко заявил, что министра внутренних дел Украины Арсена Авакова следует отстранить от должности на время расследования дела о коррупции, в рамках которого задержан его сын.

«Аваков на время расследования должен быть отстранен от должности. Лучше по собственной инициативе», — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно о задержании бывшего замглавы МВД и еще двух человек по делу о растрате около 520 тыс. долларов во время закупки рюкзаков для министерства в 2015 году. Среди задержанных оказался сын Авакова Александр.

Незамедлительно последовал комментарий от МВД, где назвали действия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) политическими. Аваков заявлял, что на него хотят оказать давление.