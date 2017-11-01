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США привлекут союзников для работы над санкциями против России
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    США привлекут союзников для работы над санкциями против России

    1:17  1 Ноября 2017
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    США привлекут союзников для работы над санкциями против России

    Вашингтон, 1 ноября. Власти США намерены работать вместе со своими союзниками, чтобы оказывать санкционное давление на Россию. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

    В пояснении к новым ограничительным мерам Минфина США, введенным в отношении России, Госдепартамент подчеркнул, что намерен привлечь союзников США для оказания давления на РФ.

    «Мы будем работать с нашими союзниками и партнёрами в вопросе применения санкций, чтобы заставить российское правительство заплатить цену, но избежать негативного эффекта на других», — приводит сообщение ведомства RT.

    Последним комплексом мер Минфина США против России стал запрет для американцев на оказание содействия Москве в реализации ряда энергетических проектов.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #санкции #россия #сша #госдеп
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