США привлекут союзников для работы над санкциями против России

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Вашингтон, 1 ноября. Власти США намерены работать вместе со своими союзниками, чтобы оказывать санкционное давление на Россию. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

В пояснении к новым ограничительным мерам Минфина США, введенным в отношении России, Госдепартамент подчеркнул, что намерен привлечь союзников США для оказания давления на РФ.

«Мы будем работать с нашими союзниками и партнёрами в вопросе применения санкций, чтобы заставить российское правительство заплатить цену, но избежать негативного эффекта на других», — приводит сообщение ведомства RT.

Последним комплексом мер Минфина США против России стал запрет для американцев на оказание содействия Москве в реализации ряда энергетических проектов.