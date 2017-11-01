Киевский журналист перешел на русский язык в эфире в знак протеста

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Киев, 1 ноября. Известный киевский тележурналист Вячеслав Пиховшек в знак протеста против введенных властями языковых квот ведет эфиры на телеканале NewsOne на русском языке.

Пиховшек отметил, что, по его мнению, он «полностью доказал свою лояльность государственному языку Украины», проработав с 1995 года на канале «1+1». При этом он отметил, что переход на русский язык в эфире телеканала NewsOne «был в значительной степени спонтанным».

«Это была эмоциональная реакция здорового человека на законопроект Сюмар, в котором она начала предписывать мне как журналисту, на каком языке выходить (в эфир). Это человек, которого я когда-то знал, она девочкой работала на «Голосе Америки», начинала с фейковых новостей об отравлении Ющенко. И она начала мне, и не только мне, говорить, на каком языке мне работать», — подчеркнул он.

По мнению журналиста, сообщает «ПолитНавигатор», тоталитаризм возникает там, «где что-то навязывают».